Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Mali Genel Kurul Yarın Yapılacak

Galatasaray'da Mali Genel Kurul Yarın Yapılacak

45 dakika önce

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Galatasaray'da Mali Genel Kurul Yarın Yapılacak, System.String[]
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak kongre, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek.

Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Toplantıda E-Spor şubesinin açılması ile 2004 yılında kurulan Galatasaray Europe GmbH şirketinin gerekli görülmesi halinde tasfiye edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşülüp karara bağlanacak.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2019 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:50 Kaynak: AA

Spor
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