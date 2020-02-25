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Galatasaray'da Marcao, 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetinin dövmesini yaptırdı
6 saat önce
Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık hasreti sonlandıran Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, bu galibiyeti ölümsüzleştirdi.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık hasreti sonlandıran Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, bu galibiyeti ölümsüzleştirdi.
Brezilyalı futbolcu, Kadıköy galibiyetinin tarihi olan 23 Şubat 2020 tarihini dövme yaptırdı. Dövmenin yapılış anlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Marcao'nun bu paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:56
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