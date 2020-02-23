Galatasaray'da Marcao'dan '20 yıllık' itiraf! "Hayatımın en mutlu günü" - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Marcao'dan '20 yıllık' itiraf! 'Hayatımın en mutlu günü' - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Marcao'dan '20 yıllık' itiraf! "Hayatımın en mutlu günü"

6 saat önce

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Marcao maç sonunda konuştu.

Galatasaray'da Marcao'dan '20 yıllık' itiraf!

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Marcao maç sonunda konuştu.


Marcao sözlerini "Alex çok sevdiğim bir futbolcu ve Fenerbahçe'nin uzun zamandır yenilmediğini biliyordu, ondan dolayı biliyordum ancak bugün seri sona erdi. Hayatımın en mutlu günlerinden biri ancak havaya girmeyeceğiz, ayaklarımız yere basacak ve son ana kadar şampiyonluk için savaşmaya devam edecek" ifadeleriyle başladı.


Brezilyalı oyuncu son olarak "Bütün hafta Fenerbahçe'ye çalıştık, en ince ayrıntısına kadar analiz yaptık. Savunma anlamında da çok iyiydik ama daha henüz biten bir şey yok. Bizim için her maç bir final ve son ana kadar devam edeceğiz" dedi.


Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:05 
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