Galatasaray'da Marcao'dan flaş mesaj;

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Glatasaray'da Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.



"MAÇIN KONTROLÜ BİZDEYDİ"



Mücadeleyi değerlendiren Marcao, "Kimse kaybetmek istemez. Biz de kaybetmek için gelmedik. Oynanan oyuna bakarsanız, ilk yarı iyi oynayan Galatasaray vardı. Maçın kontrolü bizdeydi, kesinlikle mağlubiyeti hak etmedik. Şimdi evimizdeki maça hazırlanacağız" dedi.



"GEÇEN SENE AKLIMIZDA, RAKİPLER UNUTMASIN"



Geçen seneye de atıfta bulunan Marcao, "Geçen sene hala aklımızda. Rakiplerimiz unutmasın. Şampiyonluk yarışında her şey hala bizim elimizde. Kapanmayacak bir puan farkı yok ortada." ifadelerini kullandı.



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