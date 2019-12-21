Galatasaray'da Marcao'dan flaş mesaj; "Rakipler unutmasın" - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Marcao'dan flaş mesaj; 'Rakipler unutmasın' - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Marcao'dan flaş mesaj; "Rakipler unutmasın"

6 saat önce

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Glatasaray'da Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Galatasaray'da Marcao'dan flaş mesaj;

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Glatasaray'da Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.


"MAÇIN KONTROLÜ BİZDEYDİ"


Mücadeleyi değerlendiren Marcao, "Kimse kaybetmek istemez. Biz de kaybetmek için gelmedik. Oynanan oyuna bakarsanız, ilk yarı iyi oynayan Galatasaray vardı. Maçın kontrolü bizdeydi, kesinlikle mağlubiyeti hak etmedik. Şimdi evimizdeki maça hazırlanacağız" dedi.


"GEÇEN SENE AKLIMIZDA, RAKİPLER UNUTMASIN"


Geçen seneye de atıfta bulunan Marcao, "Geçen sene hala aklımızda. Rakiplerimiz unutmasın. Şampiyonluk yarışında her şey hala bizim elimizde. Kapanmayacak bir puan farkı yok ortada." ifadelerini kullandı.


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Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:01 
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