Galatasaray'da Marcao sakatlandı - Son Dakika

Galatasaray, Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'nun antrenman sırasında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandığını, yapılan MR tetkiklerinin ardından ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marcao Teixeira'nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur. Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

(İHA)