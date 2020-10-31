Galatasaray'da Marcao sakatlandı
31.10.2020 20:55
Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, MKE Ankaragücü maçının 75. dakikasında sakatlanarak yerini Ryan Donk'a bıraktı.
Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, MKE Ankaragücü maçının 75. dakikasında sakatlanarak yerini Ryan Donk'a bıraktı.
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile mücadele eden Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin ardından Marcao da sakatlanarak oyundan çıktı. Maçın 65. dakikasında sakatlanan Brezilyalı defans oyuncusu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam etti. Daha sonra karşılaşmaya devam edemeyen 24 yaşındaki futbolcu, 75. dakikada yerini Ryan Donk'a bıraktı.
(İHA)
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