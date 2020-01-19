Galatasaray'da Marcao şoku! Konyaspor maçında cezalı duruma düştü - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Marcao şoku! Konyaspor maçında cezalı duruma düştü - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Marcao şoku! Konyaspor maçında cezalı duruma düştü

6 saat önce

Galatasaray - Denizlispor maçının henüz 4. dakikasında Marcao sarı kart gördü.

Galatasaray'da Marcao şoku! Konyaspor maçında cezalı duruma düştü, System.String[]

Galatasaray - Denizlispor maçının henüz 4. dakikasında Marcao sarı kart gördü.


Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Marcao'ya sarı kart gösterirken Brezilyalı futbolcu, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.


Marcao, Galatasaray'ın gelecek hafta Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacak.


Galatasaray, Denizlispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:40 
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