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Galatasaray'da Marcao şoku! Konyaspor maçında cezalı duruma düştü
6 saat önce
Galatasaray - Denizlispor maçının henüz 4. dakikasında Marcao sarı kart gördü.
Galatasaray - Denizlispor maçının henüz 4. dakikasında Marcao sarı kart gördü.
Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Marcao'ya sarı kart gösterirken Brezilyalı futbolcu, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.
Marcao, Galatasaray'ın gelecek hafta Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:40
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