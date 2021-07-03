Galatasaray'da Marcao takımla çalıştı

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik ısınma ile başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki top kapma çalışması yapıldı. Devam eden bölümde 2x15 dakika beşe beş dar alan oyunları oynandı.

Son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Mostafa Mohamed , tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına devam ederken, Brezilya'dan döndükten sonra yasal karantina süresi tamamlanan Marcao Teixeira da bireysel çalışmalarının ardından takım çalışmalarında yer almaya başladı.Öte yandan bireysel çalışmalarını sürdüren Omar Elabdellaoui 'nin, önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer almasının planlandığı ve operasyonel süreçlerin devam edeceği bildirildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 10.30'da yapacağı çalışmayla sürdürecek.