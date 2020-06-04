Galatasaray'da Marcao tehlikesi! Sezonu kapatabilir...

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Galatasaray'da antrenman sırasında aldığı darbe sonrasında sakatlanan ve iç yan bağlarında ikinci derece esneme olduğu açıklanan Marcao için 1 ile 1.5 ay arasında bir tedavi süreci ön görülüyor.



Luyindama'nın da sakatlığı nedeniyle sözleşmesinin askıya alındığı Galatasaray'da Marcao da şampiyonluk sürecinde çok önemli maçları kaçıracak.



5 MAÇI KAÇIRACAK



Brezilyalı futbolcunun Rize deplasmanı ile birlikte Gaziantep, Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor ile oynanacak maçlarda forma giymesi beklenmiyor.



SEZONU KAPATMA TEHLİKESİ



Tedavisine hemen başlanmış olsa da Marcao'nun Temmuz ayından önce sahalara dönmesi mümkün gözükmüyor.



Başarılı futbolcunun sakatlığın seyrine göre sezonu kapatma ihtimali de bulunuyor.



