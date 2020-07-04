Galatasaray'da Marcao, Trabzonspor maçında sahada!

Birçok sakat ve cezalı oyuncusu bulunan Galatasaray'a sonunda iyi bir haber geldi. Yaklaşık 1 ay önce sakatlanan ve yoğun tedavi gören Marcao, dün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldı.







Taktik çalışmada da yer alan Brezilyalı stoperin kendisine uygulanan testleri geçtiği ve Trabzonspor maçında da görev almak istediğini teknik direktör Fatih Terim'e bildirdiği belirtildi. Marcao'nun ilk 11'de yer alıp almayacağına teknik direktör Fatih Terim karar verecek.



ONSUZ GALİBİYET YOK



Marcao en son 15 Mart'ta oynanan ve 0-0 biten Beşiktaş maçında forma giymişti. Galatasaray Marcao'suz çıktığı 3 karşılaşmada 2 puan alabilirken kalesinde 6 gol görmüştü.



