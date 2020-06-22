Galatasaray'da Mariano'dan sert hakem eleştirisi: 'Böyle kararlar görmedim'

Süper Lig'de Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Mariano, maç sonunda hakem kararlarını eleştirdi.



'ŞAŞIRIYORUZ ARTIK'



Mariano, "Hayatım boyunca böyle düdükler, böyle kararlar görmedim. Şaşırıyoruz artık. Okan'ın pozisyonu özellikle. Şansımız zorlaştı ama mücadelemize devam edeceğiz. Ancak bu hakemlerle zor" şeklinde konuştu.



'HAYATIMDA GÖRMEDİM'



Brezilyalı yıldız sözlerini, "Mücadele ediyorsunuz, iyi de oynuyorsunuz. Geçen hafta da, bu hafta da çok açık, hakemin verdiği kararlar var. Oyunu, momentumu kaybediyorsunuz kararlarla. Hayatımda görmediğim fauller, çalınan düdükler. Maç bu hale geliyor. Çok enteresan." ifadeleriyle tamamladı.



