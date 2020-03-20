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Galatasaray'da Mariano'dan transfer itirafı: "Sezon sonu..."
6 saat önce
Galatasaray'da devre arasında ayrılabileceği belirtilen ancak takımda kalan Mariano'dan önemli açıklamalar geldi.
Galatasaray'da devre arasında ayrılabileceği belirtilen ancak takımda kalan Mariano'dan önemli açıklamalar geldi.
Sezon öncesinde Flamengo'dan teklif aldığını açıklayan Mariano, Türkiye'de mutluyum ancak Flamengo da, Flamengo'dur. Her iki taraf için de iyi olanın gerçekleşmesini istedim, oturduk ve konuştuk. Flamengo ile görüşmelerim oldu" dedi.
Mariano sözlerini, " Fluminense'ye büyük saygım ve sevgim var ancak Brezilya'ya geri dönmem halinde, önceliği onlara veririm diyemem, her kulübe gidebilirim" ifadeleriyle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:07
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