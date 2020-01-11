Galatasaray'da Mariano'nun menajeri kampa geldi!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Brezilyalı sağ bekin menajeri Robalinho, Galatasaray'ın Antalya'daki kampına geldi.
Sarı kırmızılı yönetmin hafta başında yolları ayırmak adına görüştüğü menajer Robalinho'nun, oyuncusu ile alternatifler, teklifleri konuşmak adına kampa geldiği belirtildi.
Mariano'nun takıma kısa süre içerisinde veda etmesi beklenirken Teknik Direktör Fatih Terim de Brezilyalı oyuncuyu Adana Demirspor maçının kadrosuna almadı
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