Galatasaray'da Mariano'nun menajeri kampa geldi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Mariano'nun menajeri kampa geldi! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Mariano'nun menajeri kampa geldi!

6 saat önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Brezilyalı sağ bekin menajeri Robalinho, Galatasaray'ın Antalya'daki kampına geldi.

Galatasaray'da Mariano'nun menajeri kampa geldi!, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Brezilyalı sağ bekin menajeri Robalinho, Galatasaray'ın Antalya'daki kampına geldi.


Sarı kırmızılı yönetmin hafta başında yolları ayırmak adına görüştüğü menajer Robalinho'nun, oyuncusu ile alternatifler, teklifleri konuşmak adına kampa geldiği belirtildi.


Mariano'nun takıma kısa süre içerisinde veda etmesi beklenirken Teknik Direktör Fatih Terim de Brezilyalı oyuncuyu Adana Demirspor maçının kadrosuna almadı


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Galatasaray, Ali Naci, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:08 
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