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Galatasaray'da Martin Linnes gelişmesi! Sözleşme...

58 dakika önce

Galatasaray son transferlerden sonra yabancı kontenjanını doldurunca TFF'ye bildirilecek listede sıkıntı doğdu.

Galatasaray'da Martin Linnes gelişmesi! Sözleşme..., System.String[]

Galatasaray son transferlerden sonra yabancı kontenjanını doldurunca TFF'ye bildirilecek listede sıkıntı doğdu. Son anda Kasımpaşa'ya transferi olmayan Linnes'in sözleşmesinin dondurulmasına karar verildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:19 
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