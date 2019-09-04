Galatasaray'da Martin Linnes gelişmesi! Sözleşme...
58 dakika önce
Galatasaray son transferlerden sonra yabancı kontenjanını doldurunca TFF'ye bildirilecek listede sıkıntı doğdu.
Galatasaray son transferlerden sonra yabancı kontenjanını doldurunca TFF'ye bildirilecek listede sıkıntı doğdu. Son anda Kasımpaşa'ya transferi olmayan Linnes'in sözleşmesinin dondurulmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:19
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