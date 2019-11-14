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Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın core ve stabilizasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Kumda ve rampada kuvvet çalışmasının ardından çabukluk, koordinasyon ve sprint çalışmaları üzerinde durulduğu aktarıldı.

Pasa yönelik dar alan oyunlarıyla süren idmanın ana bölümünde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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