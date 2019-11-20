Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
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Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

7 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ilk olarak orta ve sonuçlandırma, ardından şut çalışması yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlığı geçen Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Sakatlıkları nedeniyle milli takımlarının aday kadrolarından çıkarılan kaleci Fernando Muslera ile hücum oyuncusu Ryan Babel, günü tedaviyle geçirdi.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Şener Özbayraklı, tedavisinin ardından sahada düz koşulara başlarken, Florin Andone, takımdan ayrı salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Cezayir Milli Takımı'ndan dönen Sofiane Feghouli ise günü takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sonlandırarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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