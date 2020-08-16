Galatasaray'da Mesut Özil bombası!

Avrupa'nın önde gelen isimleri arasında yer alan ve birçok takımın hayallerini süsleyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da gündemine geldi. 31 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe, Başakşehir ve Milan dahil Avrupa'nın pek çok takımına öneren Arsenal, Galatasaray'ın da kapısını çaldı. Yıldız futbolcu için sarı-kırmızılı ekibe, İngiltere'den sürpriz bir belge gönderildi. Raul Sanllehi imzalı resmi belgede, G.Saray'a Arsenal ile bir yıl sözleşmesi kalan Mesut Özil'le görüşmesi için yetki belgesi yer aldı.

Bu belge sonucunda Galatasaray'ın Mesut'u ikna etmesi durumunda ikili görüşmelerin sağlanması için kulüp tarafından yetkilendirilen profesyonelin şahsi mail adresi ve telefon numarası yer aldı. Ayrıca hem Mesut'un, hem de menajerinin iletişim numara ve adresleri verildi. Galatasaray'a Mesut ile anlaşma sağlaması durumunda Arsenal olarak her türlü kolaylığın sağlanacağı hatırlatıldı. Belgenin sonunda da "bol şans" dilendi. Bu durum heyecana yol açarken oyuncunun mali şartlarının öğrenilmesi için çalışma başlatıldı. (Sabah)