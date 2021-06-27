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Galatasaray'da Mostafa Mohamed, hazırlık maçına devam edemedi - Son Dakika

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, hazırlık maçına devam edemedi

27.06.2021 18:21
Galatasaray'da Mostafa Mohamed, hazırlık maçına devam edemedi, System.String[]

Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçının 4'üncü dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçının 4'üncü dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 4'üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşun ardından rakip savunmacının darbesiyle yerde kalan Mostafa Mohamed, sol dizini tutarak sağlık görevlilerinin saha içerlsine çağrılmasını işaret etti. Sağlık görevlilerinin sahaya girmesinin ardından Mısırlı oyuncunun tedavisine bir süre burada devam edildi. Daha sonra saha kenarına alınan 23 yaşındaki oyuncu, 9'uncu dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Dinamo Bükreş, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Mostafa Mohamed, hazırlık maçına devam edemedi - Son Dakika Spor


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