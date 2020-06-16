Galatasaray'da Muslera ameliyat ediliyor! Doğum gününde... - Son Dakika

Galatasaray'da Muslera ameliyat ediliyor! Doğum gününde...

Galatasaray, tibia ve fibula kırığı teşhisiyle hastaneye kaldırılan Fernando Muslera'nın bugün ameliyat edileceğini açıkladı.

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Galatasaray, tibia ve fibula kırığı teşhisiyle hastaneye kaldırılan Fernando Muslera'nın bugün ameliyat edileceğini açıkladı.


Uruguaylı file bekçisi böylece 34. doğum gününde bıçak altına yatmış olacak. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak  Muslera'yı hastanede ziyaret ederken, Uruguaylı kaleci bu ziyarete sosyal medyada teşekkür edip "Benim de dualarım ve kalbim Mustafa Cengiz başkanım ile" dedi.


NELER YAŞANDI?


Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Süper Lig'in 27. haftasın deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşadı.


Mücadelenin 15. dakikasında Çaykur Rizespor'dan Skoda ile çarpışan Uruguaylı eldiven, yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemedi ve yerini genç kaleci Okan Koçuk'a bıraktı. Acılar içinde yerde kalan tecrübeli file bekçisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve ilk kontrolleri burada gerçekleştirildi. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.


6-8 AY YOK


Uruguaylı kalecinin 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, sakatlığının yine aynı stadyumda sakatlanan Emre Akbaba ile hemen hemen aynı olduğu kaydedildi.

Abdurrahim Albayrak, Fernando Muslera, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 08:31 

Son Dakika Spor Galatasaray'da Muslera ameliyat ediliyor! Doğum gününde... - Son Dakika Spor
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