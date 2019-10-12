Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Muslera müjdesi! Resmen açıklandı...
Son Dakika Spor Galatasaray'da Muslera müjdesi! Resmen açıklandı...

Galatasaray'da Muslera müjdesi! Resmen açıklandı...

28 dakika önce

Uruguay Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden aracılığıyla 33 yaşındaki file bekçisinin 16 Ekim'de Peru ile oynanacak hazırlık maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Galatasaray'da Muslera müjdesi! Resmen açıklandı..., System.String[]

Uruguay Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden aracılığıyla 33 yaşındaki file bekçisinin 16 Ekim'de Peru ile oynanacak hazırlık maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.


Yapılan açıklamada başarılı eldivene eşinin yaklaşan doğumu nedeniyle Türkiye'ye dönmesi için izin verildiği belirtildi. Ocak 2016'dan bu yana model ve amatör golf oyuncusu Patricia Callero ile evli olan ve Kailash adında bir oğlu bulunan Muslera'nın ikinci çocuğunun kız olacağı öğrenilmişti.

Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Uruguay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:41 
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