Galatasaray'da Muslera müjdesi! Resmen açıklandı...

Uruguay Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden aracılığıyla 33 yaşındaki file bekçisinin 16 Ekim'de Peru ile oynanacak hazırlık maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.



Yapılan açıklamada başarılı eldivene eşinin yaklaşan doğumu nedeniyle Türkiye'ye dönmesi için izin verildiği belirtildi. Ocak 2016'dan bu yana model ve amatör golf oyuncusu Patricia Callero ile evli olan ve Kailash adında bir oğlu bulunan Muslera'nın ikinci çocuğunun kız olacağı öğrenilmişti.