Muslera'ya lisans çıkartılmadı

Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu 'na (TFF) bildirdiği 14 yabancı oyuncu arasında Uruguaylı kaleci Fernando Muslera yer almadı. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera daha sonra ameliyat edilmişti. Deneyimli kalecinin bu sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmiyordu.

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