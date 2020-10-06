G.Saray, sözleşmesinin dondurulacağı iddia edilen Muslera'nın lisansı çıkardı - Son Dakika

G.Saray, sözleşmesinin dondurulacağı iddia edilen Muslera'nın lisansı çıkardı

Galatasaray, tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. Uruguaylı file bekçisinin lisansının çıkmasının ardından sarı-kırmızılıların lisanslı yabancı oyuncu sayısı 15'e ulaşırken, hangi ismin sözleşmesinin dondurulacağı belirsizliğini koruyor.

G.Saray, sözleşmesinin dondurulacağı iddia edilen Muslera'nın lisansı çıkardı, System.String[]

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın lisansı çıkartıldı. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera'nın lisansının askıya alındığı iddia edilmişti.

Bu sabah saatlerinde TFF'ye yapılan bildirim sonrası 34 yaşındaki kalecinin lisansı çıkartıldı.

G.Saray, sözleşmesinin dondurulacağı iddia edilen Muslera'nın lisansı çıkardı

BİR İSMİN LİSANSINI ASKIYA ALMAK ZORUNDALAR

Uruguaylı kalecinin lisansının çıkarılmasının ardından Galatasaray'da lisanslı yabancı oyuncu sayısı 15'e ulaştı. Süper Lig'de uygulanan 14 yabancı kuralı nedeniyle sarı-kırmızılıların hangi futbolcunun sözleşmesinin dondurulacağı belirsizliğini koruyor.

Dün gece geç saatlerde Uruguaylı kalecinin lisansının çıkmadığı haberine sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki göstermişti. Sakatlığı sebebiyle Muslera'nın ligin ilk yarısında forma giymesi zor görünüyor.

G.Saray, sözleşmesinin dondurulacağı iddia edilen Muslera'nın lisansı çıkardı

Fernando Muslera, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor G.Saray, sözleşmesinin dondurulacağı iddia edilen Muslera'nın lisansı çıkardı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti! İki grup arasında çıkan kavgada olan çalışanlara oldu Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var Son Dakika! Türkiye'ye silah ihracatını durdurma kararı alan Kanada'ya Dışişleri'nden ilk tepki: Çifte standarttır Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti 4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansını askıya aldı Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı
Diş beyazlatma tozunun bir turisti öldürdüğü ikisini komaya soktuğu iddia edilmişti! Asıl sebep kokain çıktı Diş beyazlatma tozunun bir turisti öldürdüğü ikisini komaya soktuğu iddia edilmişti! Asıl sebep kokain çıktı         
09:47
Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor         
09:17
Harcama limitini son anda yükselten Fenerbahçe, transferden 13.1 milyon euro kar elde etti Harcama limitini son anda yükselten Fenerbahçe, transferden 13.1 milyon euro kar elde etti         
08:35
Usta oyuncu Meral Çetinkaya, Çukur dizisinden ayrıldı Usta oyuncu Meral Çetinkaya, Çukur dizisinden ayrıldı         
08:00
MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var         
07:31
Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti         
02:09
Aleyna Çakır olayında fuhuş iddiasının ardından aile avukatı, Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu Aleyna Çakır olayında fuhuş iddiasının ardından aile avukatı, Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu         
23:10
ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı         
22:23
ABD'li şirket üretti! Bu maskeyi takarken aynı anda yemek yiyebilirsiniz ABD'li şirket üretti! Bu maskeyi takarken aynı anda yemek yiyebilirsiniz         
21:12
Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi         
19:57
Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi         
18:21
Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi         
17:17
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 10:04:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: G.Saray, sözleşmesinin dondurulacağı iddia edilen Muslera'nın lisansı çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei