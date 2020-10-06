G.Saray, sözleşmesinin dondurulacağı iddia edilen Muslera'nın lisansı çıkardı

Uruguaylı kalecinin lisansının çıkarılmasının ardından Galatasaray'da lisanslı yabancı oyuncu sayısı 15'e ulaştı. Süper Lig'de uygulanan 14 yabancı kuralı nedeniyle sarı-kırmızılıların hangi futbolcunun sözleşmesinin dondurulacağı belirsizliğini koruyor.

Bu sabah saatlerinde TFF'ye yapılan bildirim sonrası 34 yaşındaki kalecinin lisansı çıkartıldı.

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