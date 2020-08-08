Galatasaray'da Muslera yerine kaleye son iki aday

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçında bacağı kırılan Fernando Muslera, yeni sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek. Tecrübeli eldivenin sakatlığının ardından ligde galibiyet hasreti yaşayan sarı-kırmızılılar 6. sıraya kadar gerilemişti. Aslan, gelecek sezon için iki flaş ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Fernando Muslera'nın sakatlanmasıyla yeni sezonda kaleye tecrübeli bir ismi koymak isteyen Galatasaray, yerli isimlere yöneldi.

Bu isimlerden ilki olan ve bir dönem A Milli Takım'ın kalesini koruyan Volkan Babacan, giydiği kaleci kazağı nedeniyle 'Pembe panter' lakabını almıştı. 31 yaşındaki file bekçisinin sezon sonu kontratı bitecekti fakat kulübü Başakşehir 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı. Yerini Mert Günok'a kaptırdığı için sadece 5 maçta oynayan Volkan, 3'ünde kaleyi kapattı.

İkinci isim olan Çaykur Rize'nin 25 yaşındaki kalecisi Gökhan'ın ise 2 sezonluk mukavelesi bulunuyor. Bu sezon 26 maçta görev yapan Gökhan 45 gol yese de 6 maçta kalesini kapatmayı başardı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK GÖRÜŞECEK

Oyuncuların menajerleriyle kontak kuran sarı kırmızılılar iki ismin de transfere sıcak bakmasıyla elini güçlendirdi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, hafta sonu iki kulübün başkanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi. (Fotomaç)