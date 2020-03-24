Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay'a koronavirüs testi yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay'a koronavirüs testi yapılacak - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay'a koronavirüs testi yapılacak

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanacak.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay'a koronavirüs testi yapılacak, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanacak.

Yusuf Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada bugün başkan Mustafa Cengiz ile teste tabi tutulacaklarını bildirdi.

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:28 Kaynak: AA

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