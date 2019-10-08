Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'den 2 saatlik zirve
Son Dakika Spor Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'den 2 saatlik zirve

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'den 2 saatlik zirve

51 dakika önce

Galatasaray'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'den 2 saatlik zirve, System.String[]

Galatasaray'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Kulüp Başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim bir araya geldi.


Gençlerbirliği maçı sonrası, "Biraz da ceza almayanlar konuşsun" çıkışı yapan Terim'e, Cengiz "Herkes kendi işine bakmalı" yanıtı verince ikili arasında gerilim olduğu konuşulmaya başlanmıştı.


İkili, dün Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. 2 saat süren toplantının son derece pozitif geçtiği öğrenildi.


Terim, yönetimden daha fazla destek beklediğini belirtirken, Cengiz ise "Biz her zaman seninleyiz. Kriz bekleyenler daha çok bekler" dedi.

Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Marius Sumudica: Andone'nin ilk 11'de oynaması çok zor
Gol sevinci olay olan Mbaye Diagne: Bardak boştu Mehmet Demirkol: Fatih Terim depresyonda Fatih Altaylı'dan Abdullah Avcı'ya sert tepki: Ulan hangi başarı! Milli Takım'da madara oldun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 09:33:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'den 2 saatlik zirve
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]