Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'den 2 saatlik zirve

Galatasaray'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Kulüp Başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim bir araya geldi.



Gençlerbirliği maçı sonrası, "Biraz da ceza almayanlar konuşsun" çıkışı yapan Terim'e, Cengiz "Herkes kendi işine bakmalı" yanıtı verince ikili arasında gerilim olduğu konuşulmaya başlanmıştı.



İkili, dün Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. 2 saat süren toplantının son derece pozitif geçtiği öğrenildi.



Terim, yönetimden daha fazla destek beklediğini belirtirken, Cengiz ise "Biz her zaman seninleyiz. Kriz bekleyenler daha çok bekler" dedi.