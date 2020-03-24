Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay corona virüsü testine giriyor

Ali Naci Küçük/ Spor Arena



Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, saat 14: 00'te koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'taki özel hastaneye gidecek.



İkili burada teste tabii tutulacak ve sonuçları bekleyecek. Sarı kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak ile birlikte Fatih Terim'in testleri pozitif çıkmıştı.



Gelişmeleri buradan anbean aktarmaya devam edeceğiz...



Corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'in bu sözleri gündem olmuştu;



