Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay corona virüsü testine giriyor - Son Dakika Spor
Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay corona virüsü testine giriyor
6 saat önce
Ali Naci Küçük / Spor ArenaGalatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, saat 14: 00'te koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'taki özel hastaneye gidecek.
Ali Naci Küçük/ Spor Arena
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, saat 14: 00'te koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'taki özel hastaneye gidecek.
İkili burada teste tabii tutulacak ve sonuçları bekleyecek. Sarı kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak ile birlikte Fatih Terim'in testleri pozitif çıkmıştı.
Gelişmeleri buradan anbean aktarmaya devam edeceğiz...
Corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'in bu sözleri gündem olmuştu;
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:14
Son Dakika Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum Vedat Muriqi: "Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"