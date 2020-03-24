Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay corona virüsü testine giriyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay corona virüsü testine giriyor - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay corona virüsü testine giriyor

6 saat önce

Ali Naci Küçük / Spor ArenaGalatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, saat 14: 00'te koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'taki özel hastaneye gidecek.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay corona virüsü testine giriyor, System.String[]

Ali Naci Küçük/ Spor Arena


Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, saat 14: 00'te koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'taki özel hastaneye gidecek.


İkili burada teste tabii tutulacak ve sonuçları bekleyecek. Sarı kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak ile birlikte Fatih Terim'in testleri pozitif çıkmıştı.


Gelişmeleri buradan anbean aktarmaya devam edeceğiz...


Corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'in bu sözleri gündem olmuştu;


Mustafa Cengiz, Galatasaray, Yusuf Günay, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:14 

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