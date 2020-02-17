Galatasaray'da Mustafa Kapı kadro dışı - Son Dakika
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Galatasaray'da Mustafa Kapı kadro dışı

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, altyapı oyuncularından Mustafa Kapı'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Galatasaray'da Mustafa Kapı kadro dışı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, altyapı oyuncularından Mustafa Kapı'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Kapı'ya sözleşmesinin uzatılması için sundukları tüm önerilerin reddedildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri ret ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır."


Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:59 Kaynak: DHA
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