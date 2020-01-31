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Galatasaray'da Nagatomo ve Luyindama'nın lisansları askıya alındı!
7 saat önce
Yabancı kontenjanını boşaltmak için Nagatomo ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alındı.
Yabancı kontenjanını boşaltmak için Nagatomo ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:38
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