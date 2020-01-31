Galatasaray'da Nagatomo ve Luyindama'nın lisansları askıya alındı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Nagatomo ve Luyindama'nın lisansları askıya alındı! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Nagatomo ve Luyindama'nın lisansları askıya alındı!

7 saat önce

Yabancı kontenjanını boşaltmak için Nagatomo ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alındı.

Galatasaray'da Nagatomo ve Luyindama'nın lisansları askıya alındı!, System.String[]

Yabancı kontenjanını boşaltmak için Nagatomo ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alındı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:38 
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