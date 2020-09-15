Galatasaray'da Neftçi maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda 17 Eylül Perşembe günü Azerbaycan ekibi Neftçi'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İki grup halinde pas oyununun ardından ana bölümünde 10'a 10 kurallı çift kale maçla devam eden idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlığı bulunan Emre Akbaba'nın, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise adaptasyon çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de özel uçakla Bakü'ye hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, mücadele öncesi son antrenmanını ise Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirecek.