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Galatasaray'da Nzonzi için görüşmelere başlandı

1 saat önce

Galatasaray, Nzonzi'nin transferi için AS Roma ile görüşmelere başladı.

Galatasaray'da Nzonzi için görüşmelere başlandı, System.String[]
Galatasaray, Nzonzi'nin transferi için AS Roma ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 07:15 Kaynak: İHA
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