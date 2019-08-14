Galatasaray'da Nzonzi için görüşmelere başlandı
1 saat önce
Galatasaray, Nzonzi'nin transferi için AS Roma ile görüşmelere başladı.
Galatasaray, Nzonzi'nin transferi için AS Roma ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 07:15 Kaynak: İHA
(İHA)
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