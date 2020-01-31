Galatasaray'da Nzonzi ile yollar ayırdı

Galatasaray Kulübü, Steven Nzonzi ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği açıkladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Steven N'kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir" denildi. - İSTANBUL