Galatasaray'da Nzonzi ile yollar ayırdı - Son Dakika
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Galatasaray'da Nzonzi ile yollar ayırdı

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, Steven Nzonzi ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği açıkladı.

Galatasaray'da Nzonzi ile yollar ayırdı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Steven Nzonzi ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği açıkladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Steven N'kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir" denildi. - İSTANBUL

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:42 Kaynak: İHA
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