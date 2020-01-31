Galatasaray'da Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
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Galatasaray'da Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi

7 saat önce

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.

Galatasaray'da Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi, System.String[]

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde takım listelerinin yayımlandığı sayfada, Nzonzi'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Galatasaray'ın sezon başında İtalya'nın Roma ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcu, disiplinsiz davranışları nedeniyle Süper Lig'in 15. haftası öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.

Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda 15 resmi müsabakada forma giydi.

Galatasaray, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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