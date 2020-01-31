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Galatasaray'da Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi
7 saat önce
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:34 Kaynak: AA
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.
Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde takım listelerinin yayımlandığı sayfada, Nzonzi'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.
Galatasaray'ın sezon başında İtalya'nın Roma ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcu, disiplinsiz davranışları nedeniyle Süper Lig'in 15. haftası öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.
Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda 15 resmi müsabakada forma giydi.
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