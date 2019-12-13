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Galatasaray'da Nzonzi süresiz olarak kadro dışı bırakıldı
6 saat önce
Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:51 Kaynak: DHA
Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."
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