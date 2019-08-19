Galatasaray'da Nzonzi sürprizi! Fatih Terim...

Galatasaray
'da yönetimin müthiş bir transfer operasyonuyla 1+1 yıllığına Roma
'dan kiraladığı Steven Nzonzi, ayağının tozuyla 11'e girecek.
Fanatik'te yer alan habere göre; Fatih Terim
, İtalyan kulübünden hazır şekilde gelen Nzonzi'yi hemen takıma monte etmeyi düşünüyor. Denizlispor
maçında da orta sahada yaşanan sıkıntıyı göz önünde bulunduran Terim, Nzonzi- Seri ikilisine çok güveniyor.
Cezalı Marcao'nun yokluğunda ise Donk'un stopere çekilmesi yüksek ihtimal. İmparator, Türk Telekom
Stadı'nda pazar günü oynanacak Konyaspor
maçında bambaşka bir takım görmek istiyor.
Galatasaray'da gözler Falcao
'da;