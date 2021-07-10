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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan konusu yüzünden transfer yasağı yeniden gündeme geldi - Son Dakika

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan konusu yüzünden transfer yasağı yeniden gündeme geldi

10.07.2021 11:20
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan konusu yüzünden transfer yasağı yeniden gündeme geldi, System.String[]

Galatasaray'a İstanbul 46. Bölge Adliye Mahkemesi'nden kötü haber geldi. Oğulcan ile ilgili alınan kararın iptali için başvuran Sarı-Kırmızılılar'ın bu isteği kabul edilmedi. Yargıtay da bu kararı onarsa transfer yasağı yeniden başlayacak.

Tahkim Kurulu'nun, Galatasaray'a nefes aldıran kararının ardından, sarı-kırmızılılar için kötü haber İstanbul 46. Bölge Adliye Mahkemesi'nden geldi. Oğulcan Çağlayan'a verilen ve sarı-kırmızılı kulübün güvencesinde olan 1.2 milyon euroluk cezanın iptali için yapılan başvuru reddedildi.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan "Ayıkla pirincin taşını" başlıklı habere göre; Oğulcan Çağlayan'dan kaynaklanan 'transfer yasağı'nı kaldırmak için önce TFF Yönetim Kurulu'na başvuran, buradan gelen olumsuz yanıtın ardından Tahkim Kurulu'na giden Cim-Bom, 25 Haziran'daki toplantı sonunda amacına ulaşmıştı.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan konusu yüzünden bir transfer yasağı krizi daha yaşanıyor

Bölge Adliye Mahkemesi'nden gelecek kararı dört gözle bekleyen sarı-kırmızılıların iptal ve tedbir talebi de reddedildi. Hakem kararının iptali için gerekli olan koşulların oluşmadığını ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 439. maddesindeki tüm olumsuzlukları tek tek sıralayan mahkeme, Oğulcan Çağlayan cephesinin o dönemde itiraz etmemesini de değerlendirip, iptal talebini reddetti.

Galatasaray şimdi isterse Yargıtay'a gidebilecek. Karar, temyizde de onanırsa, Galatasaray için transfer yasağı yeniden başlayacak.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan konusu yüzünden transfer yasağı yeniden gündeme geldi

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray, Yargıtay, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan konusu yüzünden transfer yasağı yeniden gündeme geldi - Son Dakika Spor


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