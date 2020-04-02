Galatasaray'da Oğulcan, Mert Hakan ve Emre Yandaş imza atıyor, Okay Yokuşlu bekleniyor

Yüksek maliyetli oyuncularının yıllık ücretlerinde indirime gitmeye hazırlanan Galatasaray yönetimi, eğer anlaşma sağlanamazsa bazı yıldızlarıyla yollarını ayırmak zorunda kalacak. Gelecek sezonki transfer planlaması da buna göre gerçekleştirilecek.



Son dönemde yabancı ağırlıklı kadrolarla sahaya çıkan Galatasaray, maliyeti düşük ya da bonservisi elinde olan yerli futbolculara yönelecek. Teknik Direktör Fatih Terim takıma katılmasını düşündüğü isimleri de belirlemeye başladı.



YERLİ GOLCÜ OĞULCAN ÇAĞLAYAN



Mali sorunlar ve kiralık oyuncuların çokluğu nedeniyle yaz transfer döneminde büyük değişeme uğraşacak olan Galatasaray, çalışmalarına şimdiden başladı. Fotomaç'ın haberine göre özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekibin, Çaykur Rizespor'un başarılı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile büyük oranda anlaştığı bildirildi. 16 yaşındayken bir ay kadar Florya'da idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan, bir aksilik olmazsa bu kez kalıcı olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.



Şu an 24 yaşında bulunan Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca yıllık ücreti de 1 milyon euro civarında olacak. Daha önce de adı sık sık sarı-kırmızılı ekip ile anılan genç santrfor, Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.



EMRE KILINÇ VE MERT HAKAN BEDAVAYA GELECEK



Sarı-kırmızılılar uzun süredir gündemde olan Demir Gup Sivasspor'un 2 yıldızı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la sezon sonu için prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray, Sivasspor'la olan sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için bonservis bedeli ödemeyecek.



OKAY YOKUŞLU İÇİN CEVAP BEKLENİYOR



3 isimle prensip anlaşmasına varan Galatasaray'ın ayrıca Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu ve kulübüyle de görüşmelerin başladığı öğrenildi.



Sezon sonunda kulüpleri ile sözleşmeleri bitecek olan Emre, Mert ve Oğulcan'ın Galatasaray'a katılması bekleniyor. Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu içinse İspanyol ekibiyle masaya oturulacak. Uygun bir maliyet veya kiralık formülü kabul edilirse Okay da Cimbom'un yeni transferi olacak. Aksi takdirde yönetim, farklı isimlere yönelecek.