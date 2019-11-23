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Galatasaray'da Okan Buruk bombası! Bir sonraki teknik direktör...

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Galatasaray, Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, yenilgi sonrası bazı taraftarlar isyan bayrağını açtı.

Galatasaray'da Okan Buruk bombası! Bir sonraki teknik direktör..., System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Galatasaray, Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, yenilgi sonrası bazı taraftarlar isyan bayrağını açtı.


Sezon başından bu yana beklenen futbolun sergilenememesi, sarı kırmızılı taraftarların sabrını taşırırken yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray'da teknik direktörlük görevi için Okan Buruk'un ismi öne atıldı.


Galatasaraylı taraftarlar, Okan Buruk lehine çok sayıda paylaşım yaptı.


Birçok sarı kırmızılı taraftar takımın bir sonraki hocasının Okan Buruk olması gerektiği yönünde mesajlar paylaştı.


BURUK: İNŞALLAH FATİH TERİM GİBİ OLURUZ


Terim hakkında konuşan Buruk, 'Fatih hoca benim için çok değerli. Çok güzel günlerimiz oldu. Hem kendimiz için, hem de Türkiye için çok büyük başarılara imza attık. Fatih Terim'in kariyerinde olmak her teknik adama nasip olmaz' dedi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Galatasaray, Başakşehir, Okan Buruk, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:10 
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