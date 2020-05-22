Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı yarın telekonferans yöntemiyle yapılacak
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden bir açıklama yayımlayan Hamamcıoğlu, "Korona pandemisi nedeniyle nisan ayı divan toplantımızı yapamadığımız malumunuzdur.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden bir açıklama yayımlayan Hamamcıoğlu, "Korona pandemisi nedeniyle nisan ayı divan toplantımızı yapamadığımız malumunuzdur. Tüm dünyayı sarsan bu olağanüstü durumun getirdiği yeni şartlara uyum sağlamak amacı ile daha önce 9 Mayıs 2020 tarihinde yapmayı planlamış olduğumuz mayıs ayı olağan divan toplantımız, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 13.30'da, KOVİD-19 salgını ve sosyal mesafe sınırlaması sebebiyle telekonferans şeklinde gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 11:39
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