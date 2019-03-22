Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Olağan Genel Kurul Yarın

Galatasaray'da Olağan Genel Kurul Yarın

1 saat önce

Galatasaray'ın yarınki Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında Başkan Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Galatasaray'da Olağan Genel Kurul Yarın, System.String[]
Galatasaray'ın yarınki Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında Başkan Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Galatasaray'da Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı yarın saat 10.00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Anadolu Auditorium toplantı salonunda yapılacak. Toplantının gündeminde 14 madde bulunuyor. Genel kurulda Başkan Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası oylanacak. Ayrıca 2019 yılı bütçesi görüşülecek ve bütçe karara bağlanacak.

Yıllık olağan genel kurul toplantısındaki gündem maddeleri şöyle:

1 - Açılış,

2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,

3 - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,

4 - Kulüp başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

5 - Faaliyet raporunun sunulması,

6 - Denetim Kurulu raporunun okunması,

7 - Raporlar hakkında görüşme,

8 - Yönetim Kurulu'nun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

9 - Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

10 - E-Spor Federasyonu'nun kurulması ve resmi olarak tanınması sebebiyle, E-Spor Şubesinin açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,

11 - 2004 yılında kurulan Galatasaray Europe GmbH şirketinin faaliyet göstermiyor olması ve zarar etmesi nedeniyle, gerekmesi halinde tasfiye edilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülüp karara bağlanması,

12 - Disiplin cezası alan üyelerin, başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması,

13 - 2019 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması,

14 - Dilekler. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:13 Kaynak: İHA

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor
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