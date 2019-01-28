Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Olağanüstü Divan Başladı

Galatasaray'da Olağanüstü Divan Başladı

1 saat önce

Galatasaray Spor Kulübü Ocak Ayı Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı başladı.

Galatasaray'da Olağanüstü Divan Başladı, System.String[]
Galatasaray Spor Kulübü Ocak Ayı Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı başladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Galatasaray Divan Kurulu, 'Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol kulüplerinin borç yapılandırılmasına ilişkin ortak çalışması hakkında bilgilendirme' maddesiyle topladı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun konuşmasıyla başlayan toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray, Spor
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