Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin lisansını askıya aldı

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Galatasaray'da, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Omar Elabdellaoui, federasyona bildirilen A takım listesinde yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; 29 yaşındaki Norveçli defans oyuncusunun sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen A takım listesinde bulunmadığı belirtildi.

KARAR OMAR'LA GÖRÜŞÜLEREK ALINDI

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildiği ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.