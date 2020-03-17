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Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oldu!
6 saat önce
Galatasaray tarafından Ömer Bayram'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan Ömer Bayram, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5.
Galatasaray tarafından Ömer Bayram'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan Ömer Bayram, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle bugün sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kulüp doktorumuz Dr. Öğr. Üyesi Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavisi sağlık heyetimiz tarafından sürdürülecektir.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:39
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