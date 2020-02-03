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Galatasaray'da Ömer Bayram'dan duygusal açıklama!
6 saat önce
Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maçta yaptığı 2 asistle dikkat çeken Ömer Bayram, maç sonunda kişisel hesabından paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maçta yaptığı 2 asistle dikkat çeken Ömer Bayram, maç sonunda kişisel hesabından paylaşımda bulundu.
Dedesinin hayatını kaybettiğini açıklayan Ömer Bayram, "Hayatımda yeri çok özel olan dedemi kaybettiğim benim için kötü bir günde çok şükür kazanmak nasip oldu. Sizlerin önünde kazanmanın hissi muhteşem. Artık ligde kalan her maç çok önemli bunun bilinciyle sahadayız. Destek olan herkese teşekkürler" şeklinde paylaşım yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:43
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