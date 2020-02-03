Galatasaray'da Ömer Bayram'dan duygusal açıklama! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Ömer Bayram'dan duygusal açıklama! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Ömer Bayram'dan duygusal açıklama!

6 saat önce

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maçta yaptığı 2 asistle dikkat çeken Ömer Bayram, maç sonunda kişisel hesabından paylaşımda bulundu.

Galatasaray'da Ömer Bayram'dan duygusal açıklama!, System.String[]

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maçta yaptığı 2 asistle dikkat çeken Ömer Bayram, maç sonunda kişisel hesabından paylaşımda bulundu.


Dedesinin hayatını kaybettiğini açıklayan Ömer Bayram, "Hayatımda yeri çok özel olan dedemi kaybettiğim benim için kötü bir günde çok şükür kazanmak nasip oldu. Sizlerin önünde kazanmanın hissi muhteşem. Artık ligde kalan her maç çok önemli bunun bilinciyle sahadayız. Destek olan herkese teşekkürler" şeklinde paylaşım yaptı.


Kayserispor, Galatasaray, Ömer Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Berna Gözbaşı isyan etti: Dahili ve harici bedhahlar çekin elinizi bu takımdan
Halı sahada dili boğazına kaçtı, hayatını kaybetti Mustafa Kapı: "Önceliğim Galatasaray" Obi Mikel: Emre Belözoğlu bana ve aileme küfür etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 15:04:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da Ömer Bayram'dan duygusal açıklama! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]