Galatasaray'da Ömer Bayram'dan itiraf:

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Ömer Bayram maç sonunda açıklamalar yaptı.



Mücadeleyi değerlendiren Ömer Bayram, "Son haftalarda çok istekli, yüksek tempolu bir oyun sergiliyoruz. Bu maç da öyle başlamak istedik, biraz zorlandık ama bunu tamamen yorgunlukla anlatamayız. Zor sürekli bu tempoyla oynamak" dedi.



Ömer Bayram sözlerini "Sol açık, orta saha, sol bek oynadım bu sezon. Ben kendimi genel anlamda bu sezon çok iyi hissediyorum. İnşallah bu sezon 3 bölgede de, farklı farklı Ömer Bayram gösteririm." ifadeleriyle tamamladı.



