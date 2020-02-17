Galatasaray'da Ömer Bayram'dan itiraf: "Biraz zorlandık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Ömer Bayram'dan itiraf: 'Biraz zorlandık' - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Ömer Bayram'dan itiraf: "Biraz zorlandık"

1 saat önce

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Ömer Bayram maç sonunda açıklamalar yaptı.

Galatasaray'da Ömer Bayram'dan itiraf:

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Ömer Bayram maç sonunda açıklamalar yaptı.


Mücadeleyi değerlendiren Ömer Bayram, "Son haftalarda çok istekli, yüksek tempolu bir oyun sergiliyoruz. Bu maç da öyle başlamak istedik, biraz zorlandık ama bunu tamamen yorgunlukla anlatamayız. Zor sürekli bu tempoyla oynamak" dedi.


Ömer Bayram sözlerini "Sol açık, orta saha, sol bek oynadım bu sezon. Ben kendimi genel anlamda bu sezon çok iyi hissediyorum. İnşallah bu sezon 3 bölgede de, farklı farklı Ömer Bayram gösteririm." ifadeleriyle tamamladı.


Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Ömer Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:37 
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