Galatasaray'da Ömer Bayram şoku

Galatasaray, Ömer Bayram'ın dün oynanan Beşiktaş derbisinde elinin kırıldığını ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL