Galatasaray'da Ömer Bayram şoku - Son Dakika
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Galatasaray'da Ömer Bayram şoku

15 dakika önce

Galatasaray, Ömer Bayram'ın dün oynanan Beşiktaş derbisinde elinin kırıldığını ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.

Galatasaray'da Ömer Bayram şoku, System.String[]

Galatasaray, Ömer Bayram'ın dün oynanan Beşiktaş derbisinde elinin kırıldığını ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Galatasaray, Ömer Bayram, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:49 Kaynak: İHA
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