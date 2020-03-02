Galatasaray'da Ömer ve Mariano'dan görkemli şahlanış! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Ömer ve Mariano'dan görkemli şahlanış! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Ömer ve Mariano'dan görkemli şahlanış!

6 saat önce

İkinci yarıdaki 7 maçı da kazanan Cimbom, kalesinde sadece 3 gol görürken, buna karşılık filelere 19 gol gönderdi.

Galatasaray'da Ömer ve Mariano'dan görkemli şahlanış!, System.String[]

İkinci yarıdaki 7 maçı da kazanan Cimbom, kalesinde sadece 3 gol görürken, buna karşılık filelere 19 gol gönderdi. Ligin ilk yarısında 13 maçta 5 asist yapan sarı kırmızılı futbolcu Ömer Bayram, aynı sayıdaki asiste ikinci devrede 7 karşılaşmada ulaştı. Tecrübeli futbolcu toplamda 10 asist yaparken, bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer aldı. Bununla birlikte Mariano da 5 asist yaparken, Brezilyalı yıldız bunların 4'ünü ligin ikinci yarısında kaydetti.


YENİLERDEN KATKI


G. Saray, devre arasında takıma katılan oyunculardan da ciddi katkı aldı. Sarı kırmızılılarda Alman ekibi Leipzig'den kiralanan Saracchi, 5 maçta 2 asist yaptı. Monaco'dan kiralık olarak Galatasaray'a dönen Onyekuru da Süper Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.


Ömer Bayram, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:20 
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