Galatasaray'da Ömer ve Mariano'dan görkemli şahlanış!

İkinci yarıdaki 7 maçı da kazanan Cimbom, kalesinde sadece 3 gol görürken, buna karşılık filelere 19 gol gönderdi. Ligin ilk yarısında 13 maçta 5 asist yapan sarı kırmızılı futbolcu Ömer Bayram, aynı sayıdaki asiste ikinci devrede 7 karşılaşmada ulaştı. Tecrübeli futbolcu toplamda 10 asist yaparken, bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer aldı. Bununla birlikte Mariano da 5 asist yaparken, Brezilyalı yıldız bunların 4'ünü ligin ikinci yarısında kaydetti.



YENİLERDEN KATKI



G. Saray, devre arasında takıma katılan oyunculardan da ciddi katkı aldı. Sarı kırmızılılarda Alman ekibi Leipzig'den kiralanan Saracchi, 5 maçta 2 asist yaptı. Monaco'dan kiralık olarak Galatasaray'a dönen Onyekuru da Süper Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.



