Galatasaray'da Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrıldı

Spor Arena / Ali Naci Küçük - Sarı-Kırmızılı ekibin basketbol şubesinde yönetim kurulu üyeleri Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı'nın görevlerini bırakmasınının ardından menajer Ömer Yalçınkaya'ya da bu karar resmen tebliğ edildi.
Spor Arena/ Ali Naci Küçük - Sarı-Kırmızılı ekibin basketbol şubesinde yönetim kurulu üyeleri Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı'nın görevlerini bırakmasınının ardından menajer Ömer Yalçınkaya'ya da bu karar resmen tebliğ edildi.
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26.06.2020 18:04:03. #1.13#
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