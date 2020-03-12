Galatasaray'da Onyekuru antrenmana çıkmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Onyekuru antrenmana çıkmadı - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Onyekuru antrenmana çıkmadı

6 saat önce

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun sol arka adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

Galatasaray'da Onyekuru antrenmana çıkmadı, System.String[]

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun sol arka adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarının Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sürdüğü belirtildi.

Antrenmana dün sakatlanan Onyekuru ile tedavisine devam edilen Adem Büyük'ün katılmadığı aktarıldı. Onyekuru'nun sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edildiği kaydedildi.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Henry Onyekuru, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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