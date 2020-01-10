Galatasaray'da Onyekuru kamp kadrosuna alınmadı

Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampı kadrosuna alınmadı.

Sezonun 2'nci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da devam edecek olan Galatasaray'da kamp kadrosu da netleşti. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda ağır enfeksiyon geçiren 22 yaşındaki Nijeryalı forvet Henry Onyekuru yer almadı. Kadrodaki isimler şöyle:

ANTALYA'DA İKİ HAZIRLIK MAÇI

Özel uçakla bugün Antalya'ya gidecek Galatasaray, 14 Ocak Salı gününe kadar kamp çalışmalarını burada sürdürecek. Antalya'da iki hazırlık maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, bugün saat 16.00'da TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay ile karşılaşacak. Galatasaray, 2'nci hazırlık maçını ise TFF 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor 'a karşı 11 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de oynayacak.