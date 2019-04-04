Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Onyekuru Takımla Çalıştı

Galatasaray'da Onyekuru Takımla Çalıştı

1 saat önce

İSTANBUL / DHAGalatasaray, Spor Toto Süper Lig 27'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da Onyekuru Takımla Çalıştı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 27'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada Henry Onyekuru, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Konstantinos Mitroglou ve Yuto Nagatomo ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:37 Kaynak: DHA

Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Evkur, Spor
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